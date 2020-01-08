banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112876
ALTIN
296.054
DOLAR
5.9469
STERLİN
7.7443
EURO
6.6089
Güzelyurt’ta bir bina çöktü!
GÜZELYURT’TA BİR BİNA ÇÖKTÜ!
Lefkoşa-Girne yolunda trafik kazası
YİNE KAZA!
Lefkoşa Girne yolu trafiğe açık
LEFKOŞA GİRNE YOLU TRAFİĞE AÇIK
Sürücülere bir uyarı daha
SÜRÜCÜLERE BİR UYARI DAHA

Antalya’da bilgiler tazelenecek

“Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” 9-12 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek

Antalya’da bilgiler tazelenecek

“Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” 9-12 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek

08 Ocak 2020 Çarşamba 21:56
Antalya’da bilgiler tazelenecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından organize edilen Sporun Vizyonu Eğitim Semineri, 9-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Bir yıl aradan sonra yeniden Antalya’da gerçekleştirilecek olan seminer Sherwood Hotel’de yer alacak. Seminer için KTSYD kafilesi 9 Ocak Perşembe günü adadan ayrılacak.

Moderatörlüğünü KTSYD Yönetim Kurulu üyesi Ebru Akgür’ün yapacağı, KKTC Telsim’in katkıları ile düzenlenecek seminerde üç konu başlığı irdelenecek. Seminerin açılış seremonisi, 10 Ocak Cuma günü saat 09.45’te yapılacak.

“Sporda Şiddetin Önlenmesi”

Günün ilk oturumda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Akademisyeni Doç Dr. Cengiz Karagözoğlu, “Sporda Şiddetin Önlenmesi” konulu sunumunu gerçekleştirecek. Bu oturumun başkanlığını KTSYD Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy yapacak.

“Spor Gazeteciliğinde Fotoğrafın Önemi ve Spor Fotoğrafçılığına Dair İpuçları”

banner317
Oturum başkanlığını KTSYD Genel Sekreteri Necati Özsoy’un yapacağı ikinci oturumda ise fotoğraf muhabirleri Yaşar Saygı ve Raşit Ateş, “Spor Gazeteciliğinde Fotoğrafın Önemi ve Spor Fotoğrafçılığına Dair İpuçları” konulu sunumlarını gerçekleştirecekler.

“Televizyon Programcılığında Başarıya Götüren Sırlar”

Üçüncü ve son oturumda ise KTSYD Asbaşkanı Şükrü Burağan’ın başkanlığında TRT Spor Yorumcusu Alp Pehlivan, A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz ve A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, “Televizyon Programcılığında Başarıya Götüren Sırlar” konulu sunumlarını yapacak.

Seminer, 12 Ocak Pazar günü tamamlanacak ve spor yazarları adaya dönecek.

Anahtar Kelimeler:
Sporun Vizyonu Eğitim Semineri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MTG kampa girdi
MTG kampa girdi
Hicabi Yonpaş Dumlupınar’da
Hicabi Yonpaş Dumlupınar’da
Hamitköy gençleri Çavuş'a emanet
Hamitköy gençleri Çavuş'a emanet
Hedefimiz hala şampiyonluk
Hedefimiz hala şampiyonluk
İddia gerçek mi?
İddia gerçek mi?
Gecenin galibi Koopspor 93-85
Gecenin galibi Koopspor 93-85
Ali İmam İncirli'de
Ali İmam İncirli'de
Yeniboğaziçi forvetini güçlendirdi
Yeniboğaziçi forvetini güçlendirdi
Şerifoğlu’ndan federasyona öneri
Şerifoğlu’ndan federasyona öneri
Yeni yılda yeni atılımlar
Yeni yılda yeni atılımlar

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim