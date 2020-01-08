Antalya’da bilgiler tazelenecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından organize edilen Sporun Vizyonu Eğitim Semineri, 9-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Bir yıl aradan sonra yeniden Antalya’da gerçekleştirilecek olan seminer Sherwood Hotel’de yer alacak. Seminer için KTSYD kafilesi 9 Ocak Perşembe günü adadan ayrılacak.

Moderatörlüğünü KTSYD Yönetim Kurulu üyesi Ebru Akgür’ün yapacağı, KKTC Telsim’in katkıları ile düzenlenecek seminerde üç konu başlığı irdelenecek. Seminerin açılış seremonisi, 10 Ocak Cuma günü saat 09.45’te yapılacak.

“Sporda Şiddetin Önlenmesi”

Günün ilk oturumda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Akademisyeni Doç Dr. Cengiz Karagözoğlu, “Sporda Şiddetin Önlenmesi” konulu sunumunu gerçekleştirecek. Bu oturumun başkanlığını KTSYD Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy yapacak.

“Spor Gazeteciliğinde Fotoğrafın Önemi ve Spor Fotoğrafçılığına Dair İpuçları”

Oturum başkanlığını KTSYD Genel Sekreteri Necati Özsoy’un yapacağı ikinci oturumda ise fotoğraf muhabirleri Yaşar Saygı ve Raşit Ateş, “Spor Gazeteciliğinde Fotoğrafın Önemi ve Spor Fotoğrafçılığına Dair İpuçları” konulu sunumlarını gerçekleştirecekler.

“Televizyon Programcılığında Başarıya Götüren Sırlar”

Üçüncü ve son oturumda ise KTSYD Asbaşkanı Şükrü Burağan’ın başkanlığında TRT Spor Yorumcusu Alp Pehlivan, A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz ve A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, “Televizyon Programcılığında Başarıya Götüren Sırlar” konulu sunumlarını yapacak.

Seminer, 12 Ocak Pazar günü tamamlanacak ve spor yazarları adaya dönecek.