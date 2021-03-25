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Ankaralı’ya geçmiş olsun mesajı

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve MHK Başkanı Timuçin Pirgalıoğlu, kalp krizi geçiren, yoğun bakıma alınan, kapalı damarına stend takılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

25 Mart 2021 Perşembe 19:07
Ankaralı’ya geçmiş olsun mesajı
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Bostancı Yeditepe Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ankaralı'nın genel durumunu iyi olduğu ve bir hafta içinde taburcu edilebileceği bilgisini paylaşan Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, Ankaralı’nın yaşamış olduğu sağlık probleminden dolayı çok üzüldükleri, kendisini basketbol camiası için çok değerli bir kişi olduğunu, en yakın zaman sağlığına yeni kavuşmasını arzuladıkları söyledi. 
MHK Başkanı Timuçin Pirgalıoğlu da her daim Kıbrıs Türk basketboluna destek veren Ankaralı’ya geçmiş olsun dileklerini iletirken, kendisini kısa zamanda yeniden aktif görevde görmek istediklerini belirtti.

İlk hakem kursuna düzenleme

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Bu gelişmenin ardından 24-26 Mart tarihleri arasında Atilla Topaloğlu Basketbol Hakem Akdemisi’nin düzenleyeceği ilk hakem kursunda yeni düzenlemeye gidiliyor. İlgili eğitimi verecek olan TBF ve FİBA hakem eğitmeni Murat Biricik, Ankaralı’nın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Türkiye MHK’sinde bazı sorumluluklarını devralması gerektiğini bildirerek şu aşamada eğitime katılamayacağını ancak adaya en yakın zamanda eğitim vermek için geleceğini söyledi.
KKTCBF yönetimi is yapılacak olan hakem eğitim kursunda düzenlemeye giderek, kursun ülkemizden katılımcılarla yapılacağını, katılımın şu an yüksek olduğunu, ileriki tarihlerde TBF ile çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
 

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Son Güncelleme: 25.03.2021 20:13
Anahtar Kelimeler:
BasketbolKktcSpor
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