Ankaralı’ya geçmiş olsun mesajı

Bostancı Yeditepe Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ankaralı'nın genel durumunu iyi olduğu ve bir hafta içinde taburcu edilebileceği bilgisini paylaşan Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, Ankaralı’nın yaşamış olduğu sağlık probleminden dolayı çok üzüldükleri, kendisini basketbol camiası için çok değerli bir kişi olduğunu, en yakın zaman sağlığına yeni kavuşmasını arzuladıkları söyledi.

MHK Başkanı Timuçin Pirgalıoğlu da her daim Kıbrıs Türk basketboluna destek veren Ankaralı’ya geçmiş olsun dileklerini iletirken, kendisini kısa zamanda yeniden aktif görevde görmek istediklerini belirtti.

İlk hakem kursuna düzenleme



KKTCBF yönetimi is yapılacak olan hakem eğitim kursunda düzenlemeye giderek, kursun ülkemizden katılımcılarla yapılacağını, katılımın şu an yüksek olduğunu, ileriki tarihlerde TBF ile çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

