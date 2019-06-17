Ankaralı forma peşinde

Hasan Ankaralı, teklif gelmesi durumunda yeni sezonda futbol hayatına başka bir ekipte devam edecek.

Serbest transfer hakkı bulunan Akova Vuda futbolcusu Hasan Ankaralı, teklif gelmesi durumunda yeni sezonda futbol hayatına başka bir ekipte devam edecek. 1990 doğumlu olan ve orta sahada görev yapan Hasan, geçtiğimiz sezon futbol oynamamıştı. Yeni sezon öncesi serbest transfer hakkı bulunan Hasan Ankaralı, teklif gelmesi halinde futbola devam edecek. Son olarak Akova'da oynayan Hasan, daha önce Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Tatlısu ve Yarköy gibi kulüplerde forma terletti.