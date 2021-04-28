Anıl Spor' dan Milli Badmintonculara destek

Puma ve Carlton firmalarının distribütörü olan Anıl Spor sahibi sayın Engin Anıl ülkemizin başarılı iki badminton sporcusu Nehir Deniz ve Salih Öztürk'ü gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik etti ve başarılarının devamı halinde kendilerine destek vermeye devam edeceğini belirtti. Çalışmalarına özel izinle devam eden iki Milli Sporcumuz Nehir ve Salih kendilerine destek veren Anıl Spor sahibi Engin Anıl'a teşekkür etti.

Badminton Federasyonu yetkilileri de Engin Anıl’ın bu ince düşüncesi ile sporcularımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ederken bu gibi olayların sporcuları motive ettiğini ve daha çok çalışmaya ittiğini belirttiler.