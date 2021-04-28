banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Harita var mı yok mu?
Harita var mı yok mu?
Obezite cerrahisi hastaları konusu
Obezite cerrahisi hastaları konusu
Harita komedisi veya krizi!
Harita komedisi veya krizi!
24 bin yatak, 580 turist!
24 bin yatak, 580 turist!
banner376

Anıl Spor' dan Milli Badmintonculara destek

Ülkemiz sporunda başarılı gençlere sahip çıkan ve destekleyen kuruluşlardan biri olan Anıl Spor Badminton branşında Türkiye Milli Takımı ile Uluslararası turnuvalara katılmaya hak kazanan iki başarılı badmintoncumuz Nehir M. Deniz ve Salih D. Özturk'e sponsor oldu.

28 Nisan 2021 Çarşamba 17:36
Anıl Spor' dan Milli Badmintonculara destek
banner337

banner341
Puma ve Carlton firmalarının distribütörü olan Anıl Spor sahibi sayın Engin Anıl ülkemizin başarılı iki badminton sporcusu Nehir Deniz ve Salih Öztürk'ü gösterdikleri  başarılardan dolayı tebrik etti ve başarılarının devamı halinde kendilerine destek vermeye devam edeceğini belirtti. Çalışmalarına özel izinle devam eden iki Milli Sporcumuz Nehir ve Salih kendilerine destek veren Anıl Spor sahibi Engin Anıl'a teşekkür etti.

Badminton Federasyonu yetkilileri de Engin Anıl’ın bu ince düşüncesi ile sporcularımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ederken bu gibi olayların sporcuları motive ettiğini ve daha çok çalışmaya ittiğini belirttiler.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cihangir bayram sonrasını bekliyor
Cihangir bayram sonrasını bekliyor
Ağırdağ Boğaz'dan Sertoğlu'na ziyaret
Ağırdağ Boğaz'dan Sertoğlu'na ziyaret
Yeni Boğaziçi altyapısı 23 Nisan’ı kutladı
Yeni Boğaziçi altyapısı 23 Nisan’ı kutladı
Cimnastik artış bekliyor
Cimnastik artış bekliyor
Gol düellosu Efsane Masterleri'nin 6-4
Gol düellosu Efsane Masterleri'nin 6-4
Zorba ve Piddubna şampiyon
Zorba ve Piddubna şampiyon
Azim ve irademiz aydınlığımız olacak
Azim ve irademiz aydınlığımız olacak
Cimnastikçilerden adrenalin dolu yarışma
Cimnastikçilerden adrenalin dolu yarışma
Erbay’ın istifası kabul edilmedi
Erbay’ın istifası kabul edilmedi
Taekwondocular Mağusa’da yarıştı
Taekwondocular Mağusa’da yarıştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim