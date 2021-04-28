Badminton Federasyonu yetkilileri de Engin Anıl’ın bu ince düşüncesi ile sporcularımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ederken bu gibi olayların sporcuları motive ettiğini ve daha çok çalışmaya ittiğini belirttiler.
Anıl Spor' dan Milli Badmintonculara destek
Ülkemiz sporunda başarılı gençlere sahip çıkan ve destekleyen kuruluşlardan biri olan Anıl Spor Badminton branşında Türkiye Milli Takımı ile Uluslararası turnuvalara katılmaya hak kazanan iki başarılı badmintoncumuz Nehir M. Deniz ve Salih D. Özturk'e sponsor oldu.
28 Nisan 2021 Çarşamba 17:36