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Anı turnuvası şampiyonu Hamitköy

Anı turnuvası şampiyonu Hamitköy

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:23
Anı turnuvası şampiyonu Hamitköy

Hamitköy Futbol Masterleri tarafından geleneksel olarak yapılan anı turnuvası tamamlandı.

Geçmiş dönemlerde Hamitköy Spor Kulübü’ne hizmet etmiş merhum yönetici ve futbolcular olan: “Esat Erdoğmuş (Fahri başkan), Ahmet Beysoydan (Efsane başkan), Raif Mesda,

Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Mustafa Sakallı (Hoca), Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Hulusi Özyay, Adnan Bostancı, Rasım Okşaner” için gerçekleştirilen turnuvada Hamitköy, Kartal, Düzkaya ve Maraş Master takımları mücadele etti.

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Göçmenköy sahasında oynanan turnuvanın 3.lük maçında Düzkaya ile Maraş karşı karşıya gelirken sahadan 3-0’lık skorla galip gelen Düzkaya oldu.

Gecenin final maçında ise Hamitköy ile Kartal karşı karşıya geldi. Hamitköy, maçı ilk yarıda bulduğu golle 1-0 kazanarak anı turnuvasında kupanın sahibi oldu.

Maçlardan sonra düzenlenen kupa töreninde takımlara katılım plaketleri ve kupaları Hamitköy Master Takımı Başkanı Mustafa Şeytan ve diğer yöneticiler tarafından verildi.

Turnuva şampiyonu Hamitköy’ün kupasını takım antrenörü İlker Sakallı aldı.

Anahtar Kelimeler:
Masterler Anı Turnuvası
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