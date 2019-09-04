Anı maçında karşılaşacaklar

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar kulübü tarafından organize edilen ve Ergün Demirciler, Nusret Mahirel ve Hakan Başbuğ anısına oynanacak olan Merhum başkanlar anı maçı yarın yapılacak.
Karşılaşma saat 18.30’da başlayacak.
Yonpaş Dumlupınar kulübü tarafından organize edilen ve Ergün Demirciler, Nusret Mahirel ve Hakan Başbuğ anısına oynanacak olan Merhum başkanlar anı maçı yarın yapılacak.
K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar kulübü tarafından organize edilen ve Ergün Demirciler, Nusret Mahirel ve Hakan Başbuğ anısına oynanacak olan Merhum başkanlar anı maçı yarın yapılacak.
Karşılaşma saat 18.30’da başlayacak.