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Anadolu Efes-Barcelona maçı şifresiz yayınlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının şifresiz yayınlanacağını duyurdu.

30 Mayıs 2021 Pazar 18:29
Anadolu Efes-Barcelona maçı şifresiz yayınlanacak
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Euroleague final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının saat 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Basketbol severlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes’in final maçı beIN Sports Haber'de şifresiz olarak yayınlanacaktır. Başarılar AnadoluEfes" ifadelerine yer verdi.

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