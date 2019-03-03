Anadolu Efes-Barcelona Lassa maçı ne zaman, hangi kanalda?

Avrupa'daki en dişli basketbol takımlarının karşı karşıya geldiği Turkish Airlines Euroleague'in 25'inci haftasında Anadolu Efes, Barcelona Lassa'yı evinde ağırlayacak.

Son dörde kalabilme mücadelesi veren Anadolu Efes'in, sıralamada hemen arkasında yer alan beşinci Barcelona Lassa ile yapacağı maçta her iki takım da en iyi performanslarını ortaya koymaya çalışacak.

Ligde oynadığı 24 maçtan 15'ini kazanan Anadolu Efes, 15'inci haftada Barcelona Lassa deplasmanında kaybettiği maçın da böylelikle rövanşını alabilmeyi umuyor.

Anadolu Efes, 28 Şubat perşembe oynanan maçta Fenerbahçe Beko'ya 84-66 yenilerek puan kaybetmişti.

Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenecek Efes ve Barcelona arasındaki karşılaşma 8 Mart Cuma günü Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak. Basket severler mücadeleyi BeIN Sports 3 kanalından canlı olarak izleyebilecek.