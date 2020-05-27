Amasyalı: “O kupayı istiyoruz”

Yenicami futbolcusu'nın açıklaması şu şekilde;

"Kıbrıs Kupası'nı takım halinde kazanacağımıza inanıyorum çünkü̈ çok kaliteli kadroya, teknik ekibe ve yönetime sahibiz. Ayrıca bu kupayı çok istiyoruz ve kendimize güveniyoruz. Takım halinde önce yarı finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Daha sonra da finale kalıp kupayı kaldırmak istiyoruz. Tüm rakiplerimize de saygı duyuyoruz. Umarım hak eden taraf biz oluruz ve kupa koleksiyonuna bir yenisini ekleriz. Elbette ki sıcak havalar herkes gibi bizi de etkileyecektir. Temennim kimsenin sakatlıksız ve sağlık sorunu yaşamadan ligi tamamlaması. Herkese başarılar dilerim".