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‘Amaç sağlıklı bireyler yetiştirmek’

Güreş Federasyonu başkanı Mehmet Öznacar, hedeflerinin; gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi

02 Haziran 2021 Çarşamba 17:03
‘Amaç sağlıklı bireyler yetiştirmek’
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Güreş Federasyonu başkanı Mehmet Öznacar, ocak ayında tek aday olarak başkanlık görevine getirildiğini belirterek, amaçlarının; gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sağlıklı bireyler yetiştirmek olduğunun altını çizdi.

Salgın nedeni ile müsabaka yapamıyoruz

Öznacar, ülke sporunun daha iyi duruma gelmesini istediklerini vurgularken “Güreş yakın temas içeren bir spor dalıdır. Dünyanın birçok ülkesinde kapalı bir şekilde antrenman ve müsabaka sistemi vardır. PCR testleri rutin olarak yapılıyor ve buna göre düzenlemeler yapılıyor. Bizdeki imkanlar kısıtlı ve böyle bir sisteme izin vermemektedir. Dolayısıyla da müsabakaları yapamıyoruz. Ancak antrenmanları başlatmak için girişimlerimiz vardır. Tedbirlerle antrenmanları başlatmayı amaçlıyoruz” dedi.

FILA ile temas devam ediyor

Yurt dışına yönelik birçok ülke federasyonuyla iletişim halinde olduklarını kaydeden Öznacar, FILA’yla (Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği) temasların devam ettiğini söyledi.

FILA’ya daha önce kısıtlı üye olduklarını ancak ambargolardan dolayı tam üye olamadıklarını belirten Öznacar, uluslararası bazı turnuvalara yakın zamanda katılım gösterdiklerini ve başarı kazandıklarını ifade etti.

Türkiye ile işbirliği yapacağız

Türkiye Güreş Federasyonu’yla protokolleri yenilemek, ortak kamplar düzenlemek ve KKTC güreşçilerinin Türkiye milli takımı adına yarışmalarını sağlamak istediklerinin vurguladı. Öznacar, ailelerin de çocuklarının bir an önce antrenmanlara başlamasını istediklerini, ailelerle iletişim halinde olduklarını da kaydetti.

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