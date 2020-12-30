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Altın’ın ilk golü Kartal’a

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:41
Altın’ın ilk golü Kartal’a
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Yenicami’den Yonpaş Dumlupınar’a tranzfer olan Mehmet Altın ilk golünü eski takımına attı

Yonpaş Dumlupınar’ın son Kıbrıs Kupası şampiyonu Yenicami’den yüksek bir bedele kadrosuna kattığı Mehmet Altın, sarı kırmızılı formayla ilk golünü eski kulübüne attı.

Ülkemizin son dönemlerde yetiştirdiği Milli futbolculardan Mehmet Altın, yeni takımı Yonpaş Dumlupınar forması altında ilk golünü eski kulübü Yenicami’ye attı. Geçtiğimiz hafta Mağusa’da oynanan ve sarı kırmızılıların 5-2 galip geldiği Yonpaş Dumlupınar-Yenicami dostluk maçında yeni takımıyla ilk golünü eski takımına atan Mehmet Altın, gol sonrasında ise sevinmedi. 10 numaralı formayı giyen Mehmet Altın, geçtiğimiz gün oynanan Esentepe maçında da rakip fileleri yine havalandırmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Yonpaş DumlupınarMehmet Altın
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