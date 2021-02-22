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Altın’ı Ünal karşıladı

22 Şubat 2021 Pazartesi 20:04
Altın’ı Ünal karşıladı
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Geçici süreliğine Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Aydın Yıldızspor'a transfer olan Yonpaş Dumlupınar'ın yıldız oyuncusu Mehmet Altın, önceki akşam tesislere ayak bastı. Mehmet Altın'ı eski takımı Yenicami'den takım kaptanı Ünal Kaya karşıladı.

Gün içerisinde spor servisinde Mehmet Altın'ın Aydın Yıldızspor'a transfer olacağını dün Diyalog Gazetesinde duyurmuştuk. Genç futbolcu önce İstanbul'a, daha sonra ise Aydın'a gitti. Aydın Yıldızspor tesislerine varan Mehmet Altın'ı eski takım arkadaşı Ünal Kaya karşıladı. Mehmet Altın ile Ünal Kaya aynı odayı paylaşacaklar.

"Dumlupınar’a hazır bir şekilde dönmek istiyorum”

Aydın Yıldızspor’un yeni transferi Mehmet Altın, ayağının tozuyla kulüp tesislerine katılırken, duygu ve düşüncelerini Diyalog spor servisi ile paylaştı. 24 yaşındaki futbolcu “Öncelikle kulübüm Yonpaş Dumlupınar’a bana izin verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Futbola geri döneceğim için heyecanlı ve mutluyum. Umarım güzel bir sezon geçirip, kulübüm Yonpaş Dumlupınar’a hazır bir şekilde dönerim” dedi.

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