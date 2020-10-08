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Altın “en az 15 gol atacağım”

08 Ekim 2020 Perşembe 00:46
Altın “en az 15 gol atacağım”
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Yonpaş Dumlupınar'ın yüksek bir bedele Yenicami'den kadrosuna kattığı Mehmet Altın, yaptığı açıklamada kendisi ve takımı adına başarılı bir sezon geçirmek için çok çalışacağını söyledi.

Eski takımı Yenicami'de 4 Süper Lig, 4 Süper Kupa ve 2 Kıbrıs Kupası şampiyonluğu yaşayan 23 yaşındaki Mehmet Altın, geçtiğimiz ay Yonpaş Dumlupınar'a bonservisli olarak transfer olmuştu. Altın, yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek.

"Yeni başarılar için çalışacağız"

Spor servisine açıklamalarda bulunan Mehmet Altın, "Çok sevdiğim bir kulüpten ayrılmak beni üzdü ama bazen hayatınızda yenilikler olması lazım ve bu yenilikler hayatınıza renk katar. Umarım yeni sezonda kendim ve takım olarak güzel bir sezon geçiririz. Yenicami her zaman benim içi özel olacak. Yaşadığım şampiyonlukları ve başarı dolu sezonları asla unutamam. Şimdi sırada yeni takımım Yonpaş Dunlupınar ile yeni başarılar elde etme zamanı. Bunun için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"En az 15 gol"

Golcü futbolcu, "Yeni takımımla yeni sezonda en az 15 gol atmak istiyorum. Bunun için çalışacağım. Kadromuz çok iyi. Arkadaşlık ortamımız da güzel. Takıma çok erken ısındım" dedi.

"2-3 sene sonra lig şampiyonluğu hedefliyoruz"

Yonpaş Dumlupınar'ın yeni transferi Mehmet Altın, "Yeni bir kadro kuruldu. Ayrıca genç bir takımız. Bu sezon iyi işler çıkaracağımızı düşünüyorum. 2-3 sene içerisinde lig şampiyonluğunu kazanmak ana hedefimiz ancak bu sezon da Kıbrıs Kupası'nı kazanırsak mükemmel olur" diyerek sözlerini noktaladı.

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