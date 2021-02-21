Altın Aydın’a Uçtu

Sezon başında Yonpaş Dumlupınar’ın yüksek bir transfer bedeline Yenicami’den kadrosuna kattığı Mehmet Altın, geçici süreliğine Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Aydın Yıldızspor’a transfer oluyor.

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Aydın Yıldızspor’a transfer olan Mağusa Türk Gücü futbolcusu Ünal Kaya’nın ardından Mehmet Altın da aynı takıma transfer oluyor.

Dün adadan ayrılarak Aydın’a giden Mehmet Altın için eski takım arkadaşı ve kaptanı Ünal’ın aracı olduğu ve Aydın Yıldızspor’a transferinin gerçekleştiği öğrenildi. Ülkemizde futbol liglerinin oynanmasından dolayı bu boş dönemi Türkiye’de geçireecek olan Altın, daha sonra ise adaya geri dönecek. Mehmet Altın, akşam saatlerinde Aydın Yıldızspor tesislerine katıldı.