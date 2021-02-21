banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
Bu şartlarda kriz yönetilemez!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
İktidar olmak YDP’nin kimyasını bozdu!
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Filiz Besim’e geçmiş olsun ama…
Bir eli yağda bir eli balda
Bir eli yağda bir eli...
banner376

Altın Aydın’a Uçtu

Sezon başında Yonpaş Dumlupınar’ın yüksek bir transfer bedeline Yenicami’den kadrosuna kattığı Mehmet Altın, geçici süreliğine Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Aydın Yıldızspor’a transfer oluyor.

21 Şubat 2021 Pazar 17:37
Altın Aydın’a Uçtu
banner337
banner351

Sezon başında Yonpaş Dumlupınar’ın yüksek bir transfer bedeline Yenicami’den kadrosuna kattığı Mehmet Altın, geçici süreliğine Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Aydın Yıldızspor’a transfer oluyor.

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Aydın Yıldızspor’a transfer olan Mağusa Türk Gücü futbolcusu Ünal Kaya’nın ardından Mehmet Altın da aynı takıma transfer oluyor.

Dün adadan ayrılarak Aydın’a giden Mehmet Altın için eski takım arkadaşı ve kaptanı Ünal’ın aracı olduğu ve Aydın Yıldızspor’a transferinin gerçekleştiği öğrenildi. Ülkemizde futbol liglerinin oynanmasından dolayı bu boş dönemi Türkiye’de geçireecek olan Altın, daha sonra ise adaya geri dönecek. Mehmet Altın, akşam saatlerinde Aydın Yıldızspor tesislerine katıldı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Yonpaş DumlupınarAydın YıldızsporMehmet Altın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zor bir süreç olacak
Zor bir süreç olacak
Hedefimiz genç oyuncu kazandırmak
Hedefimiz genç oyuncu kazandırmak
Hentbolda seminerler dizisi başladı
Hentbolda seminerler dizisi başladı
Cimnastikçiler farkındalık yaratacak
Cimnastikçiler farkındalık yaratacak
Sevinmeyi de üzülmeyi de özledim
Sevinmeyi de üzülmeyi de özledim
Buse’den Balkan üçüncülüğü
Buse’den Balkan üçüncülüğü
KTSYD’den SOS’e destek
KTSYD’den SOS’e destek
LTTFF Akademi projesi son aşamada
LTTFF Akademi projesi son aşamada
DAÜ oyuncusu Sari, Milli Takımda
DAÜ oyuncusu Sari, Milli Takımda
Kanlı Başkent’te
Kanlı Başkent’te

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim