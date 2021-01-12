Alternatif spor; Dağ tırmanışı

Ülkemizi ve dünyayı saran Coronavirüs salgını nedeniyle sportif faaliyetler kısıtlanırken özellikle doğa ile iç içe olan spor dalları durmaksızın devam ediyor.

Doğa ile iç içe olan sportif faaliyetlerden olan hem doğa hem de adrenalin sporu olan dağ tırmanışı da bunlardan biri.

Ülkemizde son yıllarda artan dağ tırmanışı faaliyetleri Coronavirüs döneminde aralıksız devam ediyor.

Özellikle hafta sonunu fırsat bilen tırmanışçılar Beşparmak dağlarında bulunan tırmanma kayalıklarına giderek hem doğanın keyfini çıkarıyor hem de adrenalin yaşıyor.