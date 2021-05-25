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Altan, Pençe ve Durak birinci

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği KKTC 2021 Dilekkaya Motokros yarışı, geçtiğimiz gün Dilekkaya’da yapıldı

25 Mayıs 2021 Salı 16:15
Altan, Pençe ve Durak birinci
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Uzun bir aranın ardından 2021 yılının ilk Motokros yarışı Dilekkaya’da bulunan Motokros parkurunda yapıldı. seyircilerin beklenilenin üzerinde yoğun ilgisiyle yapılan yarışa 9 yarışçı katıldı.

Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital FM ve Capital Türk’ün katkılarıyla gerçekleştirilen yarış akşamüzeri 17.00’de başladı ve dereceye girenlerin ödüllerini almasının ardından hava kararmadan noktalandı. MX1A, MX1B ve MX2B olmak üzere 3 sınıf üzerinden yapılan yarışta Mehmet Altan MX1A sınıfı birincisi olmayı başardı. onu Ahmet Ömerağa ve Mehmet Tan takip etti. MX1B’de ise Ahmet Pençe zirvedeki isimdi. Yusuf Akınlar ikinci olurken, bu sınıfta podyumu tamamlayan isim Gündüz Cenk Çokgez oldu. MX2B’de iki isim mücadele etti. Enver Durak birinci, Tayfun Öztürk ise ikinci oldu. Yarışın ardından ödül töreni parkurda yapıldı. Dereceye girenlere ödüllerini yarışçıların aileleri ve KITMOK Yönetim Kurulu üyeleri takdim ederken, parkurun hazırlanmasında emeği geçen Gürel Tanısay’a plaketini KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu takdim etti.

Dereceye Girenler:

MX1A

1-Mehmet Altan-850

2-Ahmet Ömerağa-73

3-Mehmet Tan-35

4-Ahmet Yıldız-999

MX1B

1-Ahmet Pençe-235

2-Yusuf Akınlar-93

3-Gündüz Cenk Çokgez-707

MX2B

1-Enver Durak-50

2-Tayfun Öztürk-288

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