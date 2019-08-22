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Alsancak Festivali sporla renklenecek

Alsancak Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl beşincisi geçekleşecek olan Alsancak Deniz Festivali 22-25 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor.

Alsancak Festivali sporla renklenecek

Alsancak Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl beşincisi geçekleşecek olan Alsancak Deniz Festivali 22-25 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:57
Alsancak Festivali sporla renklenecek

Festival programı çerçevesinde sportif faaliyetler her zaman olduğu gibi bu yıl da geniş kapsamlı olurken festivale renk katacak.

İlk sportif etkinlik 23 Ağustos Cuma saat 17.00’de Merit Yeşilova, Doğan Türk Birliği, Çetinkaya ve Galatasaray Futbol Okulu’nun katılımıyla U 10 futbol turnuvası düzenlenirken aynı gün saat 19.30’da da Freddies Barda Darts Turnuvası yapılacak.

24 Ağustos Cumartesi Saat 10.00’da Mare Monte Halk Plajı’nda yüzme yarışları ile saat 16.00’da Yusuf Erol Spor kompleksinde sokak basketbol turnuvası düzenlenecek.

Festival 25 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da Merit Premium Hotel’de düzenlenecek Satranç turnuvası ile tamamlanacak.

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