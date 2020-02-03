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Alptürk ve Sona Zirvede

2020 Polaris Kış Kupası ilk yarışı pazar günü Lefkoşa'da gerçekleşti

Alptürk ve Sona Zirvede

2020 Polaris Kış Kupası ilk yarışı pazar günü Lefkoşa'da gerçekleşti

03 Şubat 2020 Pazartesi 20:41
Alptürk ve Sona Zirvede

2020 Polaris Kış Kupası ilk yarışı pazar günü Lefkoşa'da gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu organizesinde Başel Holding katkıları ile gerçekleşen 2020 Polaris Kış Kupası ilk yarışı pazar günü Lefkoşa'da gerçekleşti. Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası'nın ilk yarışı olan ve KITMOK ile ortaklaşa düzenlenen Polaris ATV Enduro Cup da güne renk kattı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele, Polaris, Gopro, Dji, Motul, Çağla Car Care ve Genpower' ın katkılarıyla gerçekleşen ve 13 aracın start aldığı Sprint Şampiyonası ilk yarışında 11 ekip finişe ulaşabildi.

Cevdet Alptürk zirvede

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2018-2019 Ralli Şampiyonu Cevdet Alptürk, Co-pilotu Mustafa yücener ile Skoda Fabia R5 araçları ile güzel bir derece çıkararak günü zirvede tamamlarken, onları genç pilot Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla 2. olarak ve Fikri Macila-Harun Çakır 3. olarak izledi.

Klasmalnarda birinciler belli oldu

Ralli klasmanında Sınıf R'de birinci Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla, Sınıf N'de Fikri Macila-Harun Çakır, Sınıf 1'de Vural Vurur-Gökhan Bolatçıoğlu, Sınıf T2'de Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı, Sınıf 3'de Cevdet Alptürk-Buğur Kambilili , Sınıf 2'de Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ve Gençlerde ise Ahmet Kofalı birinci olarak tamamladı.

Oldukça güzel bir havada, bol su geçişli zeminde ve İki çıkış ile aynı etapta yarışılan Atv Enduro Cup'ta ve Atv4 kategorisinde ise en iyi zaman Polaris ile Sona Singh kaydederken, Atv1 de Temel Atilaoğluları , Atv2 de Ahmet Miralay birinci geldiler. Sınıflarında birinci gelen sporculara Motul ve Çağla car care tarafından hediye çekleri verildi.

Polaris Kış kupası bir sonraki yarışı 23 Şubat ta İnönü de gerçekleşecek.

Anahtar Kelimeler:
Polaris ATV Enduro CupKuzey Kıbrıs Turing Ve Otomobil KurumuKuzey Kıbrıs Sprint ŞampiyonasıPolaris Kış Kupası
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