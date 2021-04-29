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Alp: “Basketbol ligleri başlamalı”

Basketbol Federasyonu’nun ligi askıya alması öncesinde Ahmet Gürel Alp ligin başlaması gerektiğini söyledi

29 Nisan 2021 Perşembe 15:30
Alp: “Basketbol ligleri başlamalı”
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Girne Amerikan Üniversitesi Basketbol Büyük Erkek Takımı Antrenörü Ahmet Gürel Alp, bir radyo programına telefonla konuk olurken mevcut süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Girne Amerikan Üniversitesi Basketbol Büyük Erkek Takımı Antrenörü Ahmet Gürel Alp, fitnes salonlarının açık olduğunu dolayısıyla da salon sporlarının da yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Fitnes salonlarında sadece çalışanlara PCR testi yapıldığına dikkat çeken Alp, egzersiz yapmak için yüzlerce kişinin ise test yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın salona alındığına parmak bastı. Üniversitelerin yüzlerce sporcuya eğitim konusunda katkı yaptığına işaret eden Alp, şunları söyledi:

“Üniversiteler, maçlar yapılmadığı için bursları durdurursa sporcular mağdur olacak. Liglerin oynanması konusunun karara bağlanmasını bekliyoruz. Antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Lige mümkün olduğunca hazır olmaya çalışacağız.”

“Motivasyon kaybı var”

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Verilen ara sonrasında antrenmanlara yeniden başlamalarına karşın çok ciddi bir motivasyon kaybı yaşadıklarına işaret eden Ahmet Gürel Alp, “Geçen ekim ayındaki motive olma durumumuz yok, en son maçımızı da zaten 2020 Aralık ayında yapmıştık.” şeklinde konuştu. Sporun hafife alındığını söyleyen Alp, “Bunun basketbola daha büyük bir bela açmasından korkuyorum” dedi.

Kulüplerin kapanma durumunun da söz konusu olduğuna işaret eden Alp, şu şekilde konuştu:

“Oyuncularımızın heves ve isteklerinde eksilme yoktur. Ancak ligin oynanıp oynanmayacağı konusunda ümitsizlikleri vardır. Fitnes sporuna giden sporculara değer verildiği gibi yıllardır basketbol yapan ve izlettiren sporcularımıza da değer verilmesini istiyoruz.

“Daha iyi oynayacağız”

Takıma transfer düşündüklerini ve Koopspor’dan Mert’i alabileceklerini belirten Ahmet Gürel Alp, “Ligin başlaması halinde daha iyi bir Girne Amerikan Üniversitesi basketbol takımı izlettireceğiz” dedi. Genç oyunculara da değinen Alp, Deniz ve Altay’ın kadroya katılma durumunda olduklarını ve kendilerinden ümitli olduğunun altını çizdi.

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