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Alıcı, TCF hakem seminerine katıldı

04 Şubat 2021 Perşembe 20:39
Alıcı, TCF hakem seminerine katıldı
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KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı hakemlerden Lidya Sarak Alıcı, Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) tarafından düzenlenen 2021 Ritmik Cimnastik Hakem Seminerine online olarak katıldı.

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği antrenörü de olan Lidya Sarak Alıcı’nın ritmik cimnastik hakem seminerine katılmasıyla ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2 gün süren 2021 on-line hakem seminerine katılarak evde kaldığımız bu günlerde gelişmeye devam eden Lidya Sarak Alıcı’yı tebrik ediyoruz. Seminerde emeği geçen herkese teşekkür ederiz.“

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Son Güncelleme: 04.02.2021 21:53
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