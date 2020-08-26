Ali Özay Çelik yol ayrımıda

Yeşil beyazlı ekip Dötyol’da savumanda başarılı bir performans ortaya koyarak katkı sağlayan Ali Özay Çelik gelen teklifleri değerlendirecek.
26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:10
Yeni sezon çalışmalarına başlayan Dörtyol’da başkan Erhan Öztürk ve yönetim mevcut oyuncuları ile yapmış olduğu toplantı sonrasında anlaşmaya varılarak kadro korunurken, anlaşmaya varılamayan Ali Özay Çelik yol ayrımında.
Yeşil beyazlı ekip Dötyol’da savumanda başarılı bir performans ortaya koyarak katkı sağlayan Ali Özay Çelik gelen teklifleri değerlendirecek.