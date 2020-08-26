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Ali Özay Çelik yol ayrımıda

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Dörtyol’da başkan Erhan Öztürk ve yönetim mevcut oyuncuları ile yapmış olduğu toplantı sonrasında anlaşmaya varılarak kadro korunurken, anlaşmaya varılamayan Ali Özay Çelik yol ayrımında.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:10
Ali Özay Çelik yol ayrımıda
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Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez 1.ligde mücadele eden ve ligi başarılı bir şekilde sonlandıran Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk ve yönetim Ali Özay Çelik ile biraraya gelerek yapılan görüşmenin ardından anlaşma sağlayamayarak yollar ayrıldı.

Yeşil beyazlı ekip Dötyol’da savumanda başarılı bir performans ortaya koyarak katkı sağlayan Ali Özay Çelik gelen teklifleri değerlendirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Özay Çelik
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