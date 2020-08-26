Ali Özay Çelik yol ayrımıda

Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez 1.ligde mücadele eden ve ligi başarılı bir şekilde sonlandıran Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk ve yönetimile biraraya gelerek yapılan görüşmenin ardından anlaşma sağlayamayarak yollar ayrıldı.

Yeşil beyazlı ekip Dötyol’da savumanda başarılı bir performans ortaya koyarak katkı sağlayan Ali Özay Çelik gelen teklifleri değerlendirecek.