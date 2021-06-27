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Ali Özay Çelik Dörtyol’dan ayrılıyor

Sezon tarihinde ilk kez 1.ligde mücadele eden Dörtyol’un savunmadaki önemli ismi Ali Özay Çelik takımdan ayrılıyor.

27 Haziran 2021 Pazar 16:27
Ali Özay Çelik Dörtyol’dan ayrılıyor
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Dörtyol’da bu sezon kadroda düşünülmeyen Ali Özay Çelik’e başta 1.lig kulüpleri olmak üzere teklifler geldiği ancak şuana kadar anlaşmaya sağlanamadığı belirtildi. Dörtyol Spor Kulübü başkanı Erhan Öztürk ve yönetim, savunma oyuncuları Ali Özay Çelik’i isteyen kulüplerle görüşme halinde olduklarını, sonuç almak için görüşmelerin sürdüğü açıkladı. Yeşil beyazlı ekip Dötyol’da geçtiğimiz sezon başarılı bir performans ortaya koyarak katkı sağlayan Ali Özay Çelik, daha önce Dumlupınar, Yeniboğaziçi, Tümerköy takımlarında forma giyerek başarılı perfomansı ile dikkat çeken isim olmuştu. Yeni dönem için gelen tekliflere açık olduğunu belirten Ali Özay Çelik, Dörtyol’da görev yaptığ dönemde güzel günleri olduğunu ifade ederek, sezon boyunca destek olan katkı sağlayan başkan Erhan Öztürk, yönetim ve teknik kadroya teşekkür etti.

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