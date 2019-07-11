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Ali futbola veda etti

Ali futbola veda etti

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:26
Ali futbola veda etti

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Gençler Birliği kalecisi Ali Aydemir, futbolu bıraktığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Birçok kulüpte forma giyerek taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin sevdiği isim kaleci Ali Aydemir, futbola veda ettiğini açıkladı. Tecrübeli file bekçisi son olarak İskele temsilcisi Gençler Birliği'nin kalesini koruyordu. Ali Aydemir'in facebook hesabından yaptığı açıklama şöyle; "Öncelikle futbola başladığım DTB başkan, yönetici, taraftar ve futbolcu arkadaşlarımın, THOSK başkan, yönetici, taraftar ve futbolcu arkadaşlarımın, GG başkan, yönetici, taraftar ve futbolcu arkadaşlarımın, TOL başkan, yönetici taraftar ve futbolcu arkadaşlarımın, GB başkan, yönetici, taraftar ve futbolcu arkadaşlarımın haklarını helal etmelerini, ayrıca çalıştığım tüm teknik heyetlerden de haklarını helal etmelerini istiyorum. Bu güzel 25 senede elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu süre zarfında birisine kötü davranmışsam, kalbini kırmışsam özür diliyorum ve son noktayı koyuyorum. Herkese sakatlıksız, iyi sezon geçirmesini diliyorum. Kendinize iyi bakın, hepiniz seviliyorsunuz.”

Anahtar Kelimeler:
Ali Aydemir
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