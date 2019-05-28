banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87192
ALTIN
250.251
DOLAR
6.0516
STERLİN
7.6628
EURO
6.7730
Lefkoşa’da kavga
LEFKOŞA’DA KAVGA
Girne’de cüzdan hırsızlığı
GİRNE’DE CÜZDAN HIRSIZLIĞI
Esentepe’de uyuşturucu ve tabanca bulundu
ESENTEPE’DE UYUŞTURUCU VE TABANCA BULUNDU
Hamitköy’de kavga
HAMİTKÖY’DE KAVGA
banner307
Flaş Haber
Pisi pisine öldü!
Kapat

Ali Akbulut takımların gözdesi

Ali Akbulut takımların gözdesi

28 Mayıs 2019 Salı 09:39
Ali Akbulut takımların gözdesi

Serbest transfer hakkı bulunan ve son üç sezondur Gençlik Gücü forması giyen Ali Akbulut’a transfer teklifleri yağmaya başladı.

Ülkemizin başarılı orta saha oyuncularından olan ve son üç sezonda Gençli Gücü forması giyerek takım kaptanlığı yapan Ali Akbulut, yeni sezon öncesi serbest transfer hakkını kullanacak.

GHE, Çetinkaya ve Kaymaklı nabız yokluyor

Serbest transfer hakkı bulunan Ali Akbulut için Çetinkaya, Küçük Kaymaklı ve Girne Halk Evi’nin devreye girdiği öğrenildi. Ali’nin Çetinkaya ve Girne Halk Evi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ancak karar vermek için acele etmeyeceği bilgisi edinildi. Öte yandan başarılı futbolcunun eski kulübü Küçük Kaymaklı’nın da tecrübeli isim ile ilgilendiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Ali Akbulut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okçulukta büyükler yarıştı
Okçulukta büyükler yarıştı
Berk Ekensoy’dan birincilik
Berk Ekensoy’dan birincilik
Berk Ekensoy’dan birincilik
Berk Ekensoy’dan birincilik
Ocak’ta başkan aranıyor
Ocak’ta başkan aranıyor
Motorlar Ardahan’da tırmandı
Motorlar Ardahan’da tırmandı
Lefke 16 Ağustos Stadı da bakıma alındı
Lefke 16 Ağustos Stadı da bakıma alındı
İbrahim Köse’ye Dumlupınar da talip
İbrahim Köse’ye Dumlupınar da talip
Atatürk ekimine hazır
Atatürk ekimine hazır
Topaloğlu bıraktı
Topaloğlu bıraktı
Spor Dairesi’ne yeni yapılanma
Spor Dairesi’ne yeni yapılanma

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim