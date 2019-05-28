Ali Akbulut takımların gözdesi

Serbest transfer hakkı bulunan ve son üç sezondur Gençlik Gücü forması giyen Ali Akbulut’a transfer teklifleri yağmaya başladı.

Ülkemizin başarılı orta saha oyuncularından olan ve son üç sezonda Gençli Gücü forması giyerek takım kaptanlığı yapan Ali Akbulut, yeni sezon öncesi serbest transfer hakkını kullanacak.

GHE, Çetinkaya ve Kaymaklı nabız yokluyor

Serbest transfer hakkı bulunan Ali Akbulut için Çetinkaya, Küçük Kaymaklı ve Girne Halk Evi’nin devreye girdiği öğrenildi. Ali’nin Çetinkaya ve Girne Halk Evi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ancak karar vermek için acele etmeyeceği bilgisi edinildi. Öte yandan başarılı futbolcunun eski kulübü Küçük Kaymaklı’nın da tecrübeli isim ile ilgilendiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.