Algın anısına avladılar

Mağusa Avcılık Atıcılık Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Hasan Algın Tekne ile Albakor Avlama Yarışması” önceki gün yapıldı.

Sea Side Otel yanında sabah saat 05.00’te başlayan yarışma saat 11.30’da tamamlandı.

Yarışmaya katılan 61 tekne dereceye girebilmek için denizde balık avladı.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Mağusa Avcılık Atıcılık Birliği başkanı Hasan Curcioğlu ve Hasan Algın’ın ailesi tarafından verildi.

Yarışmada dereceye girenler şöyle

1. Kadir Çakır 22,044 gr.

2. Erkin Kanal 21,160 gr.

3. İbrahim Demir 11,624 gr.

En büyük balık özel ödülü - Ergün Asova 9,302 gr.