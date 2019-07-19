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Aktunç’un yardımcısı Arabacıoğlu

Aktunç’un yardımcısı Arabacıoğlu

19 Temmuz 2019 Cuma 08:43
Aktunç’un yardımcısı Arabacıoğlu

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Mesarya Spor Kulübü, kaleci antrenörlüğü görevine Erdinç Arabacoğlu’nu getirdi.
İddialı bir kadro kuran ve hedefini Süper Lig olarak belirleyen Mesarya çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, teknik heyetini de genişletti. Sarı kırmızılılar, uzun yıllar Gönyeli’ye hizmet veren tecrübeli file bekçisi Erdinç Arabacıoğlu’nu kaleci antrenörlük görevine getirdi. Erdinç, spor servisine yaptığı açıklamada artık futbol oynamayacağını ve antrenörlük yapacağını söyledi. Deneyimli isim yeni sezonda Mesarya’da Nazım Aktunç’un ekibinde yer alacak.

Anahtar Kelimeler:
Erdinç Arabacıoğlu
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