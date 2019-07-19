Aktunç’un yardımcısı Arabacıoğlu

Mesarya Spor Kulübü, kaleci antrenörlüğü görevine Erdinç Arabacoğlu’nu getirdi.İddialı bir kadro kuran ve hedefini Süper Lig olarak belirleyen Mesarya çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, teknik heyetini de genişletti. Sarı kırmızılılar, uzun yıllar Gönyeli’ye hizmet veren tecrübeli file bekçisi’nu kaleci antrenörlük görevine getirdi. Erdinç, spor servisine yaptığı açıklamada artık futbol oynamayacağını ve antrenörlük yapacağını söyledi. Deneyimli isim yeni sezonda Mesarya’da Nazım Aktunç’un ekibinde yer alacak.