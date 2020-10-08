Aktunç’tan şok ayrılık

Mesarya teknin direktörü Nazım Aktunç görevden ayrışdığını açıkladı

Mesarya’nın başarılı teknik direktörü Nazım Aktunç sosyal medya hesabından görevden ayrıldığını açıkladı.

Aktunç’un ayrılık açıklaması şu şekilde;

“Geçen sezon başında göreve geldiğimiz ve çok güzel bir şampiyonlukla sezonu tamamladığımız Mesarya Spor Kulübü'ndeki görevimizden birtakım fikir ayrılıkları nedeniyle yönetimimizle konuşup teknik ekip olarak ayrılma kararı aldık. Bir sezon boyunca çalışma fırsatı bulduğumuz tüm Başkanlarımıza, yöneticilerimize ve çok değerli futbolcu kardeşlerimize bizlere gösterdikleri sevgi, saygı ve anlayıştan dolayı çok çok teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek dileğiyle.”