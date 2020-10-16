Aktunç ile nikah tazelendi

Mesarya Kulüp Başkanı Halil Topaloğlu, Teknik Direktör Nazım Aktunç ile yeniden anlaşma sağladıklarını doğruladı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan ayrılık sonrasında genel kurulunu gerçekleştiren Mesarya’da göreve gelen Halil Topaloğlu, ilk iş olarak takımdan kısa süre önce ayrılan Nazım Aktunç’u yeniden takıma döndürme adına kolları sıvadı. Nazım Aktunç ile arada ufak pürüzler sonucu ayrılığın gerçekleştiğini ancak tüm pürüzlerin giderildiğini ve Teknik Direktörleri Nazım Aktunç’un yeniden aralarına döndüğünü söyledi.