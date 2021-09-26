Aksa Fotofest başvuruları tamamlandı

Bu yıl “Kıbrıs’ta Yaşam”, “Doğa”, “Serbest Renkli / Siyah Beyaz” temalarında düzenlenen yarışmada her kategoride ilk üçe girenlere toplamda 30 bin TL ödül verilecek. Her bir kategoride birinci seçilen fotoğraflara 5 bin TL, ikincilere 3 bin TL, üçüncülere de 2 bin TL ödül verilecek.

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği, Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği, Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği, Diyafram Fotoğraf Sanatı Derneği ve Girne Fotoğraf Derneği’nin destek verdiği yarışma kapsamında oluşturulan Aksa Fotofest Yönetim Kurulu jüri üyelerini de belirledi.

1 Ekim’de toplanacak olan jüride yarışmaya başvuran eserleri Fırat Tüzünkan, Hasan Hüseyin ve Latif İnce’den oluşan heyet değerlendirecek.