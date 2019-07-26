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Akova sahipsiz

Akova sahipsiz

26 Temmuz 2019 Cuma 08:32
Akova sahipsiz

Cengiz Ozaner’in tüm çaba ve uğraşına rağmen düzlüğe çıkamayan ve sıkıntılı sürecin içinde kalan Akova Vuda takımında süreç istifalarıda beraberinde getirdi. Önce Başkan Cengiz Ozaner, ardından ise Teknik Direktör Eralp Şerifoğlu’nun istifaları sıkıntının en net göstergesi oldu. Bu akşam kritik toplantının yapılacağı Akova’da radikal kararların alınabileceği belirtilirken, eski kulüp başkanı Sermen Vudalı, üzerinde ciddi baskının oluştuğunu, ancak bu süreçte görevi devralmasının imkansız olduğunu ifade etti.

Ozaner: Sıkıntıları bir türlü çözemedik

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Başkan Cengiz Ozaner gelinen süreçle ilgili olarak yaptığı açıklamada, sıkıntıları camia olarak bir türlü çözemediklerini söyledi. Kendisinin Akova’ya geliş süresinin 1 yıllık olduğunu bunuda tüm camianın bildiğini ifade eden Cengiz Ozaner, ve bu bir yıllık sürecin takımın değil yönetimin yılı olacağını defalarca herkesle paylaştığını söyledi.

Sermen Vudalı: Sıkıntı ile iç içeyiz

Akova Vuda’nın Cengiz Ozaner’den önceki başkanı Sermen Vudalı ise yaptığı açıklamada, Cengiz Başkanın aldığı karar sonrasında camiadan kendisine koltuğu alması için ciddi baskılar ve talepler geldiğini söyledi. Şu an itibariyle sıkıntılı sürecin içinde bulunan bir Akova olduğunun bilincinde olduğunu belirten Sermen Vudalı, sıkıntıdan çıkmak için her yolu denediğini ancak başaramadığını belirterek, bu akşam yapılacak olan toplantı sonrasında çıkacak olan kararı beklemeyeceklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Akova Spor Kulübü
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