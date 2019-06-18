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Akıncı, Taşkınköy Kulübü’nü ziyaret etti

Akıncı, Taşkınköy Kulübü’nü ziyaret etti

18 Haziran 2019 Salı 07:46
Akıncı, Taşkınköy Kulübü’nü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Taşkınköy Spor Kulübünü ziyaret ederek Başkan Ahmet Ersöz ve Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizlikoğlu’ndan bilgiler aldı.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret ederek, kulüp başkanı Ahmet Ersöz ve yöneticiler yanında Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Ahmet Ersöz, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Taşkınköy Spor Kulübü’nün faaliyetleri hakkında bilgi verirken, Muhtar Dizliklioğlu ise köyün v kulübün sorunları hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’yı bilgilendirdi. Daha sonra ise çevre sakini vatandaşların aktardığı sorunları dinleyen Akıncı, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ise köyden ayrıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı Taşkınköy Spor Kulübü
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