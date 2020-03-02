Akıncı spor federasyonlarıyla görüştü

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Toplantı Salonu’nda dün gerçekleştirilen söyleşide Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçim öncesinde görüşlerini spor camiası ile paylaştı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, spor camiasının, yazarlarının ambargoların kırılması yönünde çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ‘’sporcularımız maalesef başka ülkeler adına yarışıyor. Bizim spor adına en büyük hedefimiz sporcularımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı altında yarışmalarıdır. Halkın takdiri ile yeni dönemde tekrardan bu görevi yapacak isem bu amacımız yine devam edecektir. Görev yaptığım süre içerisinde basketbol, hentbol, satranç dallarında spora elimizden geldiğince katkılar yaptık. Bu katkılara devam edeceğiz. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma konusunda spor başrol oynuyor. Bu yüzden spora katkılarımız maddi, manevi devam edecek’’ şeklinde konuştu.