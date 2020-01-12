Akbulut Resmen Doğan'da

K-Pet Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren DTB transferde Cihangir’e çalım atarak GHE’nin önemli oyuncusunu renklerine bağladı.

Ligde son haftalardaki galibiyet serisi ile şampiyonluk ümitlerini 2.devreye taşıyan Doğan Türk Birliği orta sahaya yapacağı takviyede mutlu sona ulaştı.

GHE’nin sezon başında Gençlik Gücü’nden renklerine bağladığı başarılı orta saha oyuncusu önceki gün Cihangir ile anlaşmaya varmıştı. İki kulüpte prensipte anlaşmaya varmıştı.

Gün içerisinde yaşanan bazı pürüzlerden dolayı Cihangir ile ipler koparken DTB ile anlaşan GHE yönetimi oyuncunun Sarı lacivertli ekip ile görüşmesini bekledi.

Gün içinde yapılan görüşmeler sonrasında Ali Akbulut’da DTB ile anlaşmaya varınca başarılı oyuncu bonservisli olarak sarı lacivertli takıma transfer oldu.