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Air badminton sahası açıldı

Federasyon binası önünde bulunan boş araziye yapılan Air Badminton sahasının açılışını Erhan Arıklı gerçekleştirdi

15 Nisan 2021 Perşembe 16:40
Air badminton sahası açıldı
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Badminton Federasyonu yeni bir oyun olan Air Badminton için Federasyon binası önünde bulunan boş araziye yaptığı Air Badminton sahasının açılışı Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Arıklı “tesisler gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için önemli”

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, törende yaptığı konuşmada gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmada bu gibi tesislerin önemli olduğunu, Air Badminton sahasının kendisinin ilk açılışı olduğunu ve bu gibi tesislerin yapılmasına yardımcı olacaklarını belirtti.

“Sporumuzu hak ettiği yere getireceğiz”

Badmintonun güzel bir spor olduğunu belirten Arıklı Air Badmintonu da bugün tanımış olduğunu, ailece de Air Badminton tesisine gelerek oynayacağını söyledi. Ambargolar altında olan ülke sporunu da hakkettiği yere getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını, bunu daha önce de başardıklarının altını çizen Arıklı bundan sonra da devam edeceğini vurguladı.

Deniz “yenilikleri takip ediyoruz”

Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz de konuşmasında, federasyonun her geçen gün büyümeye devam ederken yenilikleri de takip ettiğini, bu yeniliklerden biri olan Air Badminton için burada olduklarını ve kısa sürede az maliyetle ülke sporuna kazandırdıkları tesisin açılışından dolayı mutluluk içerisinde olduklarını belirtti.

“Yetenekli çocukları kazanacağız”

Badminton sporunu dış mekanlarda oynamak isteyen kişiler için Air Badmintonun çok iyi bir seçenek olacağını söyleyen Başkan Deniz burada keşfettikleri yetenekli çocukların da Badminton sporuna kazandırılmasını hedeflediklerini açıkladı.   

Deniz’den teşekkür

Federasyon Başkanı Fırat Deniz, tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederken, kısa sürede bu tesisin bitirilmesi için çalışan Çimser LTD.ve İzhakoğlu İnşaat’a, tesisin yapılmasına olanak sağlayan  Bakan Erhan Arıklı’ya teşekkür etti.  

Açılış gerçekleşti

Başkan Deniz’in konuşmasından sonra yapılan Dans gösterisinin ardından, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Federasyon Başkanı Fırat Deniz, Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ve TC Spor Koordinatörü Mithat Tekçam Air Badminton sahasının açılışını gerçekleştirdiler. Sahanın ilk açılış vuruşunu Erhan Arıklı yaparken, Milli Badmintoncularla karşılıklı oynayarak Air Badminton oyununun tanıtımı yapıldı.  

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