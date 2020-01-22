Ahmet yuvaya döndü

K-Pet Süper Ligi’nin ikinci devresine hazırlıklar devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor.
Sezonun ilk devresini kiralık olarak Lapta’da geçiren Ahmet ikinci devrede takımı Merit Alsancak Yeşilova için ter dökecek.
Merit Alsancak Yeşilova kadrosunu genç oyuncu Ahmet Karlankuş ile takviyeledi.
K-Pet Süper Ligi’nin ikinci devresine hazırlıklar devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor.
Sezonun ilk devresini kiralık olarak Lapta’da geçiren Ahmet ikinci devrede takımı Merit Alsancak Yeşilova için ter dökecek.