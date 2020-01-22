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Ahmet yuvaya döndü

Merit Alsancak Yeşilova kadrosunu genç oyuncu Ahmet Karlankuş ile takviyeledi.

Ahmet yuvaya döndü

Merit Alsancak Yeşilova kadrosunu genç oyuncu Ahmet Karlankuş ile takviyeledi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 15:52
Ahmet yuvaya döndü

K-Pet Süper Ligi’nin ikinci devresine hazırlıklar devam ederken transfer çalışmaları da sürüyor.

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Ligin ilk devresini 26 puanla 5. Sırada tamamlayan Merit Alsancak Yeşilova kadrosunu genç oyuncu Ahmet Karlankuş ile takviyeledi.

Sezonun ilk devresini kiralık olarak Lapta’da geçiren Ahmet ikinci devrede takımı Merit Alsancak Yeşilova için ter dökecek.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Karlankuş
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