Ahmet, Karadenizspor yolunda

Merit Alsancak Yeşilova'nın genç oyuncularından Ahmet Karlankuş, Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden DSİ Karadenizspor'a gidiyor.

Ülkemizden Türkiye Bölgesel Amatör Ligi'ne futbolcu göçü devam ediyor. Ünal Kaya, Mehmet Altın, Hasan Celil Evren, Ali Üçtaş, Ahmet Hatay, Rahmi Çelik, Kenan Oshan, Dursun Cem Ateş, Rifat Hacıarifoğlu, Hasan Akkuyu, Mert Güçlücan, Emre Soytürk ve Ümitcan Babahan'ın ardından Merit Alsancak Yeşilova'nın genç orta saha futbolcusu Ahmet Karlankuş da Türkiye Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden DSİ Karadenizspor'a gidiyor. Kulübünden de izin alan 2000 doğumlu futbolcu birkaç gün içerisinde Trabzon'a gidecek. Ahmet, geçtiğimiz sezonun ilk devresini kiralık olarak Lapta'da geçirmişti.