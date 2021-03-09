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Ahmet Hatay, Eskişehir yolcusu

Gönyeli'nin sezon başında Baf Ülkü Yurdu'ndan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ahmet Hatay, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Eskişehir Yunusemre Spor'a transfer oluyor.

09 Mart 2021 Salı 18:58
Ahmet Hatay, Eskişehir yolcusu
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Gönyeli'nin sezon başında Baf Ülkü Yurdu'ndan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ahmet Hatay, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Eskişehir Yunusemre Spor'a transfer oluyor.

Ülkemizde son günlerde Bölgesel Amatör Ligi'ne olan göç yolculuğuna bir isim daha ekleniyor. Daha önce Ünal Kaya, Mehmet Altın, Hasan Evren, Ali Üçtaş, Ümitcan Babahan ve Hasan Akkuyu'nun gittiği ve birkaç ismin daha gitmesi gündemde olan Bölgesel Amatör Ligi'ne Ahmet Hatay da gidiyor.

Sezon başında Gönyeli'nin anlaşmaya vardığı genç orta saha oyuncusu yarın adadan ayrılacak ve Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Eskişehir Yunusemre Spor'un tesislerine katılacak.

Ahmet Hatay, geçtiğimiz sezonun ilk devresini Baf Ülkü Yurdu'nda, ikinci devresini ise Göçmenköy'de başarılı bir şekilde geçirmişti.

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