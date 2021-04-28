banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Harita var mı yok mu?
Harita var mı yok mu?
Obezite cerrahisi hastaları konusu
Obezite cerrahisi hastaları konusu
Harita komedisi veya krizi!
Harita komedisi veya krizi!
24 bin yatak, 580 turist!
24 bin yatak, 580 turist!
banner376

Ağırdağ Boğaz'dan Sertoğlu'na ziyaret

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig ekiplerinden Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü'nün yeni başkanı Hüseyin Dayı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu'nu ziyaret etti.

28 Nisan 2021 Çarşamba 17:42
Ağırdağ Boğaz'dan Sertoğlu'na ziyaret
banner337

 Dayı: “Tesis için girişimlere başladık”

Gerçekleşen ziyarette Dayı, KTFF Başkanı Sertoğlu'na yapmayı planladıkları projelerden söz etti. Dayı, özellikle tesisleşme anlamında önemli girişimler yaptıklarını ve bölgede yıllardır önemli bir eksik olan çağdaş standartlara uygun sportif tesis için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Kulübün hedefinin büyük olduğunu ve bölgedeki genç nüfusu kötü alışkanlık ve benzeri durumlardan uzak tutmak için kulübü yeniden canlandırmayı istediklerini kaydeden Dayı, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun da fikirlerini aldı.

banner341

Sertoğlu: “Yapılacak her tesis ülke gençliği için büyük değerdir”

Sertoğlu ise sözlerine Hüseyin Dayı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek başladı. Boğaz bölgesinde bulunan ve Ağırdağ Boğaz'ın kullanımında olan toprak sahanın sentetiğe dönüştürülmesi için yıllardır önerilerde bulunduğunu belirten Hasan Sertoğlu, "Girne'de Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'ndan sonra amaç birçok kulübü ve bölge kulüplerini de rahatlatacak Boğaz'daki sahanın topluma kazandırılmasıydı. Ancak konuşulmasına rağmen bu proje hayata bir türlü geçemedi. Yapılması planlanan her sportif tesis ülke gençliği ve Kıbrıs Türk toplumu için büyük değerdir."dedi.

Ziyaretin sonunda Hüseyin Dayı, Başkan Sertoğlu’na üzerinde ismi yazılı Ağırdağ Boğaz forması hediye etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cihangir bayram sonrasını bekliyor
Cihangir bayram sonrasını bekliyor
Yeni Boğaziçi altyapısı 23 Nisan’ı kutladı
Yeni Boğaziçi altyapısı 23 Nisan’ı kutladı
Cimnastik artış bekliyor
Cimnastik artış bekliyor
Anıl Spor' dan Milli Badmintonculara destek
Anıl Spor' dan Milli Badmintonculara destek
Gol düellosu Efsane Masterleri'nin 6-4
Gol düellosu Efsane Masterleri'nin 6-4
Zorba ve Piddubna şampiyon
Zorba ve Piddubna şampiyon
Azim ve irademiz aydınlığımız olacak
Azim ve irademiz aydınlığımız olacak
Cimnastikçilerden adrenalin dolu yarışma
Cimnastikçilerden adrenalin dolu yarışma
Erbay’ın istifası kabul edilmedi
Erbay’ın istifası kabul edilmedi
Taekwondocular Mağusa’da yarıştı
Taekwondocular Mağusa’da yarıştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim