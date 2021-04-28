Ağırdağ Boğaz'dan Sertoğlu'na ziyaret

Dayı: “Tesis için girişimlere başladık”

Gerçekleşen ziyarette Dayı, KTFF Başkanı Sertoğlu'na yapmayı planladıkları projelerden söz etti. Dayı, özellikle tesisleşme anlamında önemli girişimler yaptıklarını ve bölgede yıllardır önemli bir eksik olan çağdaş standartlara uygun sportif tesis için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Kulübün hedefinin büyük olduğunu ve bölgedeki genç nüfusu kötü alışkanlık ve benzeri durumlardan uzak tutmak için kulübü yeniden canlandırmayı istediklerini kaydeden Dayı, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun da fikirlerini aldı.

Sertoğlu: “Yapılacak her tesis ülke gençliği için büyük değerdir”

Sertoğlu ise sözlerine Hüseyin Dayı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek başladı. Boğaz bölgesinde bulunan ve Ağırdağ Boğaz'ın kullanımında olan toprak sahanın sentetiğe dönüştürülmesi için yıllardır önerilerde bulunduğunu belirten Hasan Sertoğlu, "Girne'de Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'ndan sonra amaç birçok kulübü ve bölge kulüplerini de rahatlatacak Boğaz'daki sahanın topluma kazandırılmasıydı. Ancak konuşulmasına rağmen bu proje hayata bir türlü geçemedi. Yapılması planlanan her sportif tesis ülke gençliği ve Kıbrıs Türk toplumu için büyük değerdir."dedi.

Ziyaretin sonunda Hüseyin Dayı, Başkan Sertoğlu’na üzerinde ismi yazılı Ağırdağ Boğaz forması hediye etti.