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Afrodisia’da kazananlar belirlendi

Alpcans Afrodisia yarışı tamamlandı

28 Eylül 2021 Salı 00:01
Afrodisia’da kazananlar belirlendi

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği “Alpcans Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2021” 3 günlük mücadelenin ardından tamamlandı. Lefke merkezli zorlu yarışta 33 ekip mücadele ederken, 26 ekip finişe ulaşmayı başardı

2021 sezonun ilk Ralli-Raid yarışı olan Alpcans Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2021, 24-26 Eylül tarihleri arasında Alpcans Ltd. sponsorluğunda Lefke merkezli organizasyonla yapıldı. 6’şar ralli ve macera, 21 de raid kategorisi olmak üzere toplam 33 ekibin mücadelesine sahne olan yarışta 26 ekip finişe ulaşmayı başardı. 3 gün süren organizasyon geçtiğimiz Cuma akşamüzeri Lefke’de bulunan Alpcan Tower Mira önünde yapılan seremoni ile başladı. Seremoninin ardından ekipler Lefke Avrupa Üniversitesi’nin üst kısmında hazırlanan Alpcans Özel Seyirci Etabı’nı geçip Heaven Surf House’da hazırlanan kamp alanında günü tamamladılar. İkinci gün ralli ve macera ekipleri 4’er kapalı etap geçtiler. Ralli kategorisi yarışçıları start anında verilen yol notlarıyla dereceye karşı yarışırken, macera kategorisinde bulunan yarışçılar navigasyon güzergahı ile verilen avaraj sürate göre finişe ulaşmaya çalıştılar. Aynı gün raid yarışçıları ise farklı bölgede koordinat arayarak en kısa kilometre keserek tüm koordinatları bulmaya çalıştılar. İkinci gün sonunda ralli kategorisinde Argun Çağıl-İrfan Topcu ikilisi liderliğe yükselirken, Macera kategorisinde Sona Singh, Raid kategorisinde ise Levent Sönmez-Yakup Yücel ikilisi zirveye yerleşti. Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun da desteklediği, Yüksel Alpcan ve Oğulları İnşaat Ltd.’nin ana sponsorluğunda yapılan yarışın son gününde tüm ekipler toplamı yaklaşık 80 kilometre olan iki açık etap geçtiler. Akdeniz bölgesinde geçilen etaplar sonunda ralli kategorisinde Argun Çağıl-İrfan Topcu ikilisi liderliğini korumayı başarırken, Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi ikinci, Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi üçüncü oldular. Büyük çekişmeye sahne olan ve en kalabalık kategori olan raid kategorisinde Levent Sönmez-Yakup Yücel ikilisi iki günü de lider tamamlayarak 50 tam puanla Afrodisia’nın kazananı oldular. İkinci Murat Bahadır-Mehmet Aşıkzadeler ikilisi olurken, üçüncü Sudi Alkan Yelmen-Hüseyin Uğur Dinçler ikilisi oldu. 1 ATV, 1 UTV ve 4 Motosikletlinin olduğu macera kategorisinde ise birinci İbrahim Yücebaş-Cafer Polili ikilisi oldu. Sona Singh SSV2 birincilik kupasını alırken, Motosikletlerde birinci Yücel Topcu, İkinci Mustafa Çelikden ve üçüncü Taykun Erdal oldu. Yarışın ardından ödül töreni yine Alpcan Tower Mira önünde yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Yüksel Alpcan ve Oğulları İnşaat Ltd. Direktörü Yüksel Alpcan ve Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Musa Ersoy takdim etti.

Ralli Dereceler:

Pilot

Co-Pilot

No.

Araç

Derece

1

Argun Çağıl

İrfan Topcu

102

Land Rover Tomcat

3:49:38,7

2

Soyer Arseven

Hasan Reyhan

103

Mitsubishi Pajero EVO

3:56:56,2

3

Musa Ersoy

Ramadan Kıral

101

Land Rover Tomcat

3:57:58,0

4

Sander Kahveciler

Eser Sulo

104

Land Rover Tomcat

4:22:26,6

5

Orhun Mevlit

Çise Mevlit

105

Suzuki Jimny

5:17:28,1

6

Hilmi Çelebioğlu

Denizcan Erpolat

106

Mitsubishi Pajero EVO

Bitiremedi

Macera Dereceler:

Pilot

Co-Pilot

No.

Araç

Derece

1

İbrahim Yücebaş

Cafer Polili

302

Canam Maverick

10:54,2

2

Yücel Topcu

306

KTM

18:08,1

3

Mustafa Çelikden

305

Yamaha

20:09,2

4

Taykun Erdal

308

KTM

22:11,4

5

Sona Singh

301

Polaris ATV

23:53,6

6

Doğukan Toprak

307

Yamaha

25:02,4

Raid Dereceler:

Pilot

Co-Pilot

No.

Araç

1.Gün Puan

2.Gün Puan

Toplam

1

Levent Sönmez

Yakup Yücel

210

Land Rover Defender

25

25

50

2

Murat Bahadır

Mehmet Aşıkzadeler

221

Mitsubishi Pajero

20

11

31

3

Sudi Alkan Yelmen

Hüseyin U. Dinçler

208

Land Rover Discovery

6

20

26

4

Mehmet Akkılıç

Rıdvan Bayraktaroğlu

201

Mitsubishi Pajero

11

13

24

5

Fırat Gümüş

Kader Hacıabitoğlu

202

Range Rover

16

7

23

6

Erdal Şengün

Mete Akkılıç

214

Mitsubishi Pajero

13

8

21

7

Yunus Türk

Barış Kocamanyeğit

206

Mitsubishi Pajero

4

16

20

8

Serkan Özbekoğlu

Güney Aşan

211

Land Rover Defender

10

10

20

9

Muhammed Ürün

Yüksel Güneş

215

Mitsubishi Pajero

9

4

13

10

Mustafa Yemen

Rağıp Çıralı

203

Mitsubishi Pajero

1

9

10

11

Üstün Dedeoğlu

Berayet Dedeoğlu

204

Mitsubishi Pajero

3

6

9

12

Salih Akballı

Mahmud Sadun

216

Jeep Cherokee

5

1

6

13

Devrim Dedeoğlu

Yücel Güneş

205

Mitsubishi Pajero

0

5

5

14

Mustafa Parlan

Nadir Parlan

213

Mitsubishi Pajero

2

3

5

15

İsmail Aycan

Mehmet Beyaz

212

Mitsubishi Pajero

0

2

2

16

Gökhan Onurlu

Muzaffer Yemen

207

Jeep Wrangler

8

0

17

Dündar Özişlek

Irmak Arcan

220

Jeep Wrangler

7

0

18

Vedat Coşar

Osman M. Miralay

217

Suzuki Vitara

0

0

19

Hüseyin Tantura

Aren Tantura

218

Mitsubishi Pajero

0

0

20

Gölgen Caymaz

Diren Tantura

219

Jeep Wrangler

0

0

21

Ali Vaizoğlu

Hüseyin Çiftçioğlu

209

Mitsubishi Pajero

0

0
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