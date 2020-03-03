banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111207
ALTIN
322.305
DOLAR
6.0813
STERLİN
7.8129
EURO
6.7957
banner339
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Rusya’yı oku(mak)yabilmek
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)
KKTC dünyayı nasıl kurtarır(!)

Adem ve Ersoy veda etti

Uzun yıllar Kıbrıs Türk sporuna emek veren Yeni Boğaziçi alt yapısından yetişen Adem Ertem 20 yıllık futbol yaşamına Geçitkale maçı ile nokta koydu.

Adem ve Ersoy veda etti

Uzun yıllar Kıbrıs Türk sporuna emek veren Yeni Boğaziçi alt yapısından yetişen Adem Ertem 20 yıllık futbol yaşamına Geçitkale maçı ile nokta koydu.

03 Mart 2020 Salı 19:48
Adem ve Ersoy veda etti
banner337

Kaleci Ersoy Saydağ’da son kez Yeni Boğaziçi formasını terleterek futbolu bıraktı.

Futbolun içinde kalmaya devam edeceğini söyleyen 42 yaşındaki Adem Ertem, kendisine halen daha teklif geldiğini fakat sahanın içinde değil saha kenarında tecrübelerini gençlere aktarmak istediğini belirtti. Adem, Maç sonu takım arkadaşları tarafından alkışlarla havaya atıldı.

Aynı maçta son kez forma giyen kaleci Ersoy Saydağ’da son kez Yeni Boğaziçi formasını terleterek futbolu bıraktı. Uzun süredir Yeni Boğaziçi’nin kaptanlarından olan Ersoy, 41 yaşında son kez forma giydi ve maç sonu alkışlanarak omuzlarda taşındı.

banner340
Anahtar Kelimeler:
Adem ErtemErsoy Saydağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızlarda DAÜ finale yaklaştı, Erkeklerde YDÜ seriyi eşitledi
Kızlarda DAÜ finale yaklaştı, Erkeklerde YDÜ seriyi eşitledi
Attila Topaloğlu yarın anılacak
Attila Topaloğlu yarın anılacak
Teniste 7. hafta oynandı
Teniste 7. hafta oynandı
CMC Golf Kulübü’ne sponsor
CMC Golf Kulübü’ne sponsor
Cimnastikte monitör test yapıldı
Cimnastikte monitör test yapıldı
BTM 1’de Play Off programı belirlendi
BTM 1’de Play Off programı belirlendi
“Asker Selamı” dikkat çekti
“Asker Selamı” dikkat çekti
Denkay Başel satrançla anıldı
Denkay Başel satrançla anıldı
Özinal Turnuvası Bozbeyli’nin
Özinal Turnuvası Bozbeyli’nin
Kış Kupası'nın final Girne'de
Kış Kupası'nın final Girne'de

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim