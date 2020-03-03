Adem ve Ersoy veda etti

Kaleci Ersoy Saydağ’da son kez Yeni Boğaziçi formasını terleterek futbolu bıraktı.

Futbolun içinde kalmaya devam edeceğini söyleyen 42 yaşındaki Adem Ertem, kendisine halen daha teklif geldiğini fakat sahanın içinde değil saha kenarında tecrübelerini gençlere aktarmak istediğini belirtti. Adem, Maç sonu takım arkadaşları tarafından alkışlarla havaya atıldı.

Aynı maçta son kez forma giyen kaleci Ersoy Saydağ’da son kez Yeni Boğaziçi formasını terleterek futbolu bıraktı. Uzun süredir Yeni Boğaziçi’nin kaptanlarından olan Ersoy, 41 yaşında son kez forma giydi ve maç sonu alkışlanarak omuzlarda taşındı.