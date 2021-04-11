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Aday hakemler sahada

Attila Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi, tamamlanan teorik eğitim sürecinin ardından saha eğitimlerine başladı

11 Nisan 2021 Pazar 17:15
Aday hakemler sahada
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KKTC Basketbol Federasyonu’nun basketbol hakemliğinin gelişimi ve hakem sayısının artırılması amacıyla eski basketbol hakemi ve eğitmeni Attila Topaloğlu’nun ismini vererek hayata geçirdiği Attila Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi, tamamlanan teorik eğitim sürecinin ardından saha eğitimlerine başladı.

KKTCBF MHK tarafından programlanan saha eğitimlerinin ilki Necati Taşkın Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bolat, Pirgalıoğlu ve Topaloğlu birer konuşma yaptı

Eğitim öncesinde Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Tamer Bolat, MHK Başkanı Timuçin Pirgalıoğlu ve merhum Attila Topaloğlu’nun oğlu Tahir Topaloğlu birer konuşma yaparak akademide gelinen süreci değerlendirdiler.

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Teşekkür belgelerini merhum Attila Toğaloğlu’nun eşi verdi

Konuşmaların ardından tamamlanan teorik aşamada katkı koyanlara teşekkür belgeleri takdim edildi. MHK’den Ramadan Büyükel ve Okan Kandıran, deneyimli hakemler Ahmet Maslakçı, Nusret Sırdar, Tugay Yazgan Bahar Karaman Mevlit yanında kursta video kaydı yapan Hasan Gündüz ve Şefik Emre Coşkun’a teşekkür belgelerini merhum Attila Topaloğlu’nun eşi Mediha Topaloğlu verdi.

Düdükleri deneyimli hakemlerin elinden teslim aldılar

Belge takdiminin ardından ise teorik kursu başarıyla tamamlayan tüm aday hakemlere kordonunda isimleri yer alan düdükleri teslim edildi. Hakem adaylarına düdüklerini kursta eğitim veren deneyimli hakemler ve MHK eğitmenleri takdim etti.

Saha eğitiminin ardından fiziksel eğitim

Düdük çalma ve uygulama pratiği üzerine eğitime başlayan aday hakemlere. MHK eğitmeni Okan Kandıran nezaretinde gerçekleştirilen saha eğitimleri programlanan şekilde devam edecek ve eğitimde üçüncü aşama olan fiziksel eğitimler başlatılarak kondisyona yönelik program uygulanacak.

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