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Aday göstermeyeceğiz

Gençlik Gücü Kulübü Futbol Federasyonu seçimlerine yönelik bir basın bildrisi yayınladı

18 Nisan 2021 Pazar 17:52
Aday göstermeyeceğiz
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China Bazaar Gençlik Gücü basın bildirisi yayınlayarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu seçimlerinde aday göstermeyeceği belirtilerek kulübe veya sponsorlara yapılacak baskılar 
Karşısında da yasal yollara başvuracaklarını açıkladılar.
Açıklama şöyle: 
“China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü 1952 yılından bugüne kadar Kıbrıs Türk futboluna ve de sporcusuna öncü olmuş, tüm toplum nezdinde centilmenliği ile kalplerde yer almıştır. 
Son günlerde kamuoyunda 5 Haziran 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu seçimleri için kulüp, kulüp başkanımız Sn. Osman Karamanlı ve de sponsorumuz Sn. Suma Zafer aleyhinde yer alan haberleri üzüntü içerisinde takip etmekteyiz. 

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Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugünde China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü kendi özerk yapısı gereği hiçbir baskı altında kalmadan kulüp çıkarlarını koruyacak şekilde kendi kararlarını üretmekte olup, üretilen kararları hayatı geçirmektedir. Fakat bugünden itibaren başkanımıza ve de sponsorlarımıza yapılacak asılsız iftiralara ve/veya haberlere sessiz kalmayacağımızı, yasalar çerçevesinde gereken her türlü hukuki yola başvuracağımızı bildirmek isteriz.
Bu bağlamda 5 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde kulübümüzün herhangi bir adayı aday göstermeyeceğini ve de seçim günü yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda oyunu ülke futbolunun çıkarları doğrultusunda kullanacaktır. 
Öte yandan
Son olarak tekrardan hatırlatmak isteriz ki, China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün tek amacı ülke sporuna hizmet etmektir. Her hangi bir bireyin veyahut bireylerin şahsi menfaatlarına hizmet etmek değildir.”
 

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Anahtar Kelimeler:
KktcSporChina Bazaar Gençlik Gücü
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