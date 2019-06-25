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Action Çocuk Koşusu yapıldı

Action Çocuk Koşusu yapıldı

25 Haziran 2019 Salı 10:18
Action Çocuk Koşusu yapıldı

3.Geleneksel Action Çocuk Koşusu Tuzluca köyünde hafta sonu yapıldı.

Sportif organizatör Mesut Öğüt tarafından organize edilen Action çocuk koşusuna yaklaşık 40 dolayında sporcu katılarak yarıştı.

Ailelerin ve köyde yaşayan vatandaşların katkı koyduğu Action çocuk koşusu küçük kızlar, erkeler, büyük kızlar, erkekler olmak üzer 4 kategoride yapılan yarış sonrasında dereceye giren sporcular belirlendi. Küçük Kızlarda Ecrin Cihangir, Küçük Erkelerde Kerim Cihangir, Büyük Kzılarda Nur Çalış, Büyük Erkelerde ise Rasim Çalış birinci geldi. 3.Geleneksel Action Çocuk Koşusu arasında dereceye giren sporculara yarış sonrası madalya ve hediyeler yetkililer tarafından verildi

.

Sosyal Sorumluluk

Tuzluca’da gerçekleştirilen 3.Geleneksel Action Çocuk Koşusunu organizasyonluğunu yapan Mesut Öğüt, sosyal sorumlukluk çerçevesinde amaçlarının çocukları küçük yaşta spora yönlendirerek, zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunun belirtti.

3.Geleneksel Action Çocuk Koşuda şu isimler dereceye girdi :

Küçük Kızlar :

1.Ecrin Cihangir, 2.Beril Korkma, 3.Belinay Gönder

Küçük Erkekler :

1.Kerim Cihangir, 2.Hakan Cihangir, 3.Rüzgar Kurt

Büyük Kızlar :

1.Nur Çalış, 2.Nurgül Cihangir, 3.Esma Korkmaz

Büyük Erkekler :

1.Rasim Çalış, 2.Doğukan Onan, 3. Kartal Sönmez-Hüseyin Çolak

Anahtar Kelimeler:
Action çocuk Koşusu
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