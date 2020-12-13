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Açılış’ın şampiyonu Koopspor

13 Aralık 2020 Pazar 19:14
Açılış’ın şampiyonu Koopspor
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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası muhteşem bir finale sahne oldu. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tüm salonun dolu olduğu finalde Koopspor, Yakın Doğu Üniversitesi’ni 72-52 yenerek şampiyon oldu.

Alpay’dan müthiş performans

Mücadeleye iyi başlayan Koopspor, tüm periyotlarda üstün oyununu sürdürdü ve rakibini 20 sayı farkla yendi. Koopspor’da 23 sayı atan Kercem İnancı maçın en skorer oyuncusu olurken, 15 sayı 13 ribauntluk performans gösteren Alpay Şerbetçioğlu en değerli oyuncu seçildi.

Kupa coşkusu büyük oldu

Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde turnuva ikincisi YDÜ’ye kupasını Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı takdim etti. Şampiyon Koopspor’a ise kupasını Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli verdi. Koopspor takımı kupayı kaldırarak büyük coşku yaşadı. Maçın en değerli oyuncusu Alpay Şerbetçioğlu, ödülünü federasyon sponsoru Stock Cyprus yetkilisinin elinden aldı.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Basketbol FederasyonuAçılış KupasıKoopspor
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