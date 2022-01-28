Açılışı UKÜ ve DAÜ yaptı

Hentbolda geçtiğimiz akşam başlayan Büyük Erkekler Süper Ligi’nin ardından dün akşam da Büyük Kadınlar Süper Ligi’nde 2021-22 sezonunun ilk maçları oynandı. Girne’de oynanan iki karşılaşmada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) rakibi Ozanköy’ü, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ise Şahlan’ı mağlup ederek lige galibiyetle başlamış oldu.

UKÜ rahat kazandı: 54-20

Gecenin ilk karşılaşmasında son şampiyon UKÜ ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi 26-8 önde kapatan UKÜ, karşılaşmayı da 54-20 kazanan taraf oldu. UKÜ’de Gülem, Deniz ve Derya 8’er golle alınan farklı galibiyette takıma katkı sağlayan isimler oldu.

DAÜ tecrübesiyle: 34-29

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise ligin yeni takımı DAÜ ile Şahlan takımları bir araya geldi. İlk devresi çekişmeli geçen maçı 16-15 önde kapatan DAÜ, ikinci devrede oyuna daha fazla ağırlığını koyarak sahadan 34-29 üstün ayrıldı. DAÜ’de 14 golle oynayan Aysu ön plana çıkan isim oldu.