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Açılışı UKÜ ve DAÜ yaptı

Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Kadınlar Süper Ligi’nde ilk maçlar oynandı

28 Ocak 2022 Cuma 10:14
Açılışı UKÜ ve DAÜ yaptı

Hentbolda geçtiğimiz akşam başlayan Büyük Erkekler Süper Ligi’nin ardından dün akşam da Büyük Kadınlar Süper Ligi’nde 2021-22 sezonunun ilk maçları oynandı. Girne’de oynanan iki karşılaşmada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) rakibi Ozanköy’ü, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ise Şahlan’ı mağlup ederek lige galibiyetle başlamış oldu.

 

UKÜ rahat kazandı: 54-20

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Gecenin ilk karşılaşmasında son şampiyon UKÜ ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi 26-8 önde kapatan UKÜ, karşılaşmayı da 54-20 kazanan taraf oldu. UKÜ’de Gülem, Deniz ve Derya 8’er golle alınan farklı galibiyette takıma katkı sağlayan isimler oldu.

DAÜ tecrübesiyle: 34-29

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise ligin yeni takımı DAÜ ile Şahlan takımları bir araya geldi. İlk devresi çekişmeli geçen maçı 16-15 önde kapatan DAÜ, ikinci devrede oyuna daha fazla ağırlığını koyarak sahadan 34-29 üstün ayrıldı. DAÜ’de 14 golle oynayan Aysu ön plana çıkan isim oldu.

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