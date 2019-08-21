Abonima İzuegbu testi geçemedi

Nijerya Milli takımının alt yaş kategorilerinde görev yapan Abonima, adaya Mağusa Türk Gücü tarafından getirilmişti. Mağusa Türk Gücü, oyuncuyu istediği seviyede bulmayınca, anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine Gönyeli, Abonima’yı antremanlara çıkardı. Gösterdiği performansla takımda kalması beklenen Nijeryalı stoper, sağlık testlerinden geçemedi.

Aort damarında sıkıntı

Kardiyo testinden alınan sonuçlara göre Abonima’nın kalple ilgili bir sıkıntısı olduğu ortaya çıktı. Aort damarının olması gerekenden daha büyük olduğu bilgisi alınan oyuncuya önce sağlık diyen Gönyeli yönetimi böyle bir durumda oyuncuyla anlaşamayacaklarını belirterek stoper bölgesi için farklı alternatiflere yöneldi.