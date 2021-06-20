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A Milli Takım EURO 2020'ye İsviçre yenilgisiyle veda etti

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A grubu üçüncü maçında İsviçre'ye 3-1 yenildi. Ay-yıldızlılar 1 gol ve 0 puanla grubu son sırada tamamladı.

20 Haziran 2021 Pazar 21:57
A Milli Takım EURO 2020'ye İsviçre yenilgisiyle veda etti
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A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 yenilerek organizasyona veda etti.

EURO 2020 A grubu üçüncü maçında, İsviçre milli takımı ile A Milli Takım Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi

6. dakikada İsviçre öne geçti. Zuber'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Seferovic, sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

26. dakikada İsviçre farkı 2'ye yükseltti. Zuber'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Shaqiri, ayak içiyle sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı İsviçre'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

A Milliler, 61. dakikada İrfan Can Kahveci'nin şık golüyle farkı bire indirdi: 2-1.

Mücadelenin 68. dakikasında kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza atan Shaqiri, maçın skorunu belirledi: 3-1

A Milliler, bu sonuçla grubu puan alamadan son sırada tamamladı.

A grubunun diğer maçında İtalya Galler'i 1-0 yendi.

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