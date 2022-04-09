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98 koronavirüs testi, 7 doz aşı yaptırdı
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98 koronavirüs testi, 7 doz aşı yaptırdı

Türkiye'de yaşayan Kaşif Sevinç, pandeminin başladığı 2020 yılından günümüze kadar 98 kere korona testi yaptırdı, 7 doz da aşı oldu

09 Nisan 2022 Cumartesi 10:24
98 koronavirüs testi, 7 doz aşı yaptırdı

Koronavirüs salgını bazı insanlarda üst düzey korku ve kaygıya yol açarken, 'Hastalığa yakalanırsam ne olur' düşüncesi kişilerde olumsuz anlamda psikolojik etki bırakabiliyor.

Bunlardan bir örneği ise 62 yaşındaki Kaşif Sevinç’te ortaya çıktı.

Pandemi başladığı yıldan günümüze kadar 'Acaba korona mıyım' endişesinden dolayı Sevinç, 98 kere Covid testi oldu. Bazı günler kendinden fazlaca şüphelen Kaşif Sevinç, aynı gün içerisinde 3 kere test bile verdi. Ortalama ayda 4 kere test olan Sevinç, hastalıktan çok korktuğunu ve koronavirüsün psikolojisini bozduğunu belirtti.

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"KORONA'YA KARŞI 7 AŞI"

Amasya’nın Merzifon ilçesinde esnaf olan Kaşif Sevinç, “98 kere test oldum. Bende KOAH hastalığı var. Aynı zamanda bağırsaklarımda da problem var. Bu yüzden sürekli test yaptırdım. Bazen bir gün içerisinde hem Samsun’da hem Çorum’da hem de Merzifon’da test verdim. Bir günde 3 test verdim. Hastanelerde bana ‘amca sen burada kapacaksın hastalığı’ diyorlar. Ben de ’korkuyorum’ diyorum. Bu süreçte evime çocuklarımı, torunlarımı koymadım. Kimseye yanaşmadım. İş yerimde dahil ofisime kimseyi kabul etmedim. Yanımda çalışan işçilerin çayını bile içmedim. Eşimden başka kimsenin ne yemeğini ne çayını içtim. Hastalığa karşı 7 tane aşı oldum” dedi.



"ELİMDE KOLONYAYLA GEZİYORUM"

Koronavirüsün psikolojisini bozduğunu söyleyen Sevinç, "Şevket hocamın tavsiyesi üzerine çok şükür ben de bu zamana kadar yakalanmadım. Her hafta ona kontrole geliyorum. Ben de KOAH hastalığı çıktı, sigarayı bırakalı 2 sene oldu. Bende panik atak vardı. Bu korona benim psikolojimi bozdu. 2 tane psikiyatri doktoruna gittim. Örneğin bir yere dokunduğum zaman elimi günde 10 sefer yıkıyordum. Devamlı kolonya elimde geziyorum. Bir ay içerisinde 4 olduğum da oldu, 6 olduğum da oldu. Her yerde test olmaya gidiyorum. Ankara’da oldum, Samsun’da oldum, Çorum’da oldum, Amasya’da oldum” diye konuştu.

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