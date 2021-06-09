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4. City Mall Klasik Slalom Yarışı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 12 Haziran 2021 Cumartesi günü 4. CityMall Klasik Otomobil Yarışı düzenliyor.

09 Haziran 2021 Çarşamba 22:27
4. City Mall Klasik Slalom Yarışı
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4. CityMall Klasik Slalom Yarışı saat 16.30’da CityMall AVM - Mağusa  otoparkın da yapılacak.. Her yıl geleneksel olarak yapılan CityMall Klasik Slalom Yarışı Covid 19 tedbirleri dikkate alınarak yapılacak. Klasik Slalom Yarışına 25 yaşından eski tüm klasik otomobiller katılabilir. Slalom da, hız rallisi arabaları, drift arabaları ve motorları güçlendirilmiş offroad arabaları yarıştırılmayacak. 8 ayrı katogori de yarışılacak olan slalom da ilk 3’e girenlere ödülleri CityMall AVM de yarış sonu verilecek.

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