4. City Mall Klasik Slalom Yarışı

4. CityMall Klasik Slalom Yarışı saat 16.30’da CityMall AVM - Mağusa otoparkın da yapılacak.. Her yıl geleneksel olarak yapılan CityMall Klasik Slalom Yarışı Covid 19 tedbirleri dikkate alınarak yapılacak. Klasik Slalom Yarışına 25 yaşından eski tüm klasik otomobiller katılabilir. Slalom da, hız rallisi arabaları, drift arabaları ve motorları güçlendirilmiş offroad arabaları yarıştırılmayacak. 8 ayrı katogori de yarışılacak olan slalom da ilk 3’e girenlere ödülleri CityMall AVM de yarış sonu verilecek.