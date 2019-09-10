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3x3’ün şampiyonları belli oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kooperatif Merkez Bankası işbirliğinde düzenlenen KOOP BASKEnT 3x3 turnuvası tamamlandı

3x3’ün şampiyonları belli oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kooperatif Merkez Bankası işbirliğinde düzenlenen KOOP BASKEnT 3x3 turnuvası tamamlandı

10 Eylül 2019 Salı 23:28
3x3’ün şampiyonları belli oldu

Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (Koop Bank), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Basketbol Federasyonu’nun iş birliği ile “KOOP BASKEnT 3x3” sokak basketbolu turnuvası final maçlarının ardından tamamlandı.

Gelir ve Vergi Dairesi park alanında gerçekleştirilen turnuvanın 3’üncü ve son gecesi de renkli görüntülere ve yoğun katılıma sahne oldu. Final maçları BRT Spor HD’den de canlı yayınlandı.

Dereceye girenlere madalya, kupa ve hediye çekleri verildi

Çok çekişmeli geçen final maçlarının ardından tüm kategorilerde şampiyonlar belirlendi ve ödül törenine geçildi. Dereceye girenlere kupa, madalya ve ödül çeklerini LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Kanan, yönetim kurulu üyesi Mustafa Akyön, Koop Bank Genel Müdürü Kemal Ataman, genel müdür yardımcıları Orhan Bürüncük, Nevzat Üstün ve Koopspor Başkanı Talat Yalkut sundu.

DERECELER:

Mix-Kids:

1-TED

2-Koop Yıldızları

Arı erkek:

1-White Shadow

2-Koop Lions

U12 Erkek:

1-Cyprus Stars

2-Koop Cup Cake

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U16 Erkek:

1-La Flame

2-Dezza

U18 Erkek:

1-West Side Boys

2-Koop 101

Kadınlar:

1-Sonsuz Üçlü

2-Gof

Büyük Erkekler:

1-Koop

2-Gırmızı Şimşekler

Masterler:

1-Koop Stuff

2-Nostalji

Anahtar Kelimeler:
KOOP BASKEnT 3x3
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